Visite du village d’Aubure et de son Sentier de Découverte Aubure, lundi 1 juillet 2024.

Un habitant vous fera découvrir le plus haut village d’Alsace. Une promenade d’environ 2h pour découvrir l’histoire du village et son environnement. Bonnes chaussures recommandées.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 17:00:00

fin : 2024-08-31 19:00:00

Aubure 68150 Haut-Rhin Grand Est mairie@aubure.fr

