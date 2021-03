Nérac Nérac Lot-et-Garonne, Nérac Visite du vignoble et des chais du Château du Frandat Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Visite du vignoble et des chais du Château du Frandat, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Nérac. Visite du vignoble et des chais du Château du Frandat 2021-07-20 10:30:00 – 2021-08-24 11:45:00 Château du Frandat 970 Route d’Agen

Présentation du vignoble devant le château, visite commentée des chais, dégustation de la gamme de nos produits. +33 5 53 65 23 83

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Nérac Autres Lieu Nérac Adresse Château du Frandat 970 Route d'Agen Ville Nérac