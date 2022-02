Visite du vignoble à trottinette électrique et dégustation Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Visite du vignoble à trottinette électrique et dégustation Maison Champy 5 Rue Grenier à Sel Beaune

le samedi 12 Mars 2022

Accompagné d’un guide, explorez les plus beaux terroirs de la côtes de beaune et son grand cru « Corton-Charlemagne » à trottinette électrique : une immersion au coeur du vignoble de la Maison Champy !

Une visite sensationnelle et écologique pour partager un moment inoubliable et découvrir le savoir faire du domaine.

Cette visite se terminera par une dégustation de cinq vins au sein de la Maison Champy. boutique.champy@maisonchampy.com +33 3 80 23 75 21 https://www.maisonchampy.com/les-experiences

