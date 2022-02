Visite du vieux Tence Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Visite du vieux Tence Tence, 20 juillet 2022, Tence. Visite du vieux Tence Rdv devant l’office de tourisme 32 Grande Rue Tence

2022-07-20 15:00:00 – 2022-07-20 16:30:00 Rdv devant l’office de tourisme 32 Grande Rue

Tence Haute-Loire Visite commentée des vieux quartiers de Tence, anecdotes en patois, occitan local. https://lesamisduvieuxtence.jimdo.com/ Rdv devant l’office de tourisme 32 Grande Rue Tence

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Tence Autres Lieu Tence Adresse Rdv devant l'office de tourisme 32 Grande Rue Ville Tence lieuville Rdv devant l'office de tourisme 32 Grande Rue Tence Departement Haute-Loire

Tence Tence Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tence/

Visite du vieux Tence Tence 2022-07-20 was last modified: by Visite du vieux Tence Tence Tence 20 juillet 2022 Haute-Loire Tence

Tence Haute-Loire