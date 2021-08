Pont-du-Château Vieux port Pont-du-Château, Puy-de-Dôme Visite du vieux port Vieux port Pont-du-Château Catégories d’évènement: Pont-du-Château

À travers, cette visite au plus près de l’Allier, découvrez l’histoire castelpontine et régionale d’une économie florissante dont subsiste encore quelques traces. À découvrir : vieux ports, pont sur l’Allier, passe à saumons … Départ depuis la cour du Château. Visites limitées à 30 personnes (sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période). Consignes sanitaires : renseignement auprès de l’OMT.

Durée : 1 h environ. Visites commentées sur inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme métropolitain par téléphone 04 73 98 65 00 / Accueil billetterie composez le 1.

Découverte de l’histoire de la batellerie de l’Allier et de cette économie florissante pour la région. Vieux port Rue de la Marine 63430 Pont-du-Château Pont-du-Château Puy-de-Dôme

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

