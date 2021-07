Goussainville Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville Goussainville, Val-d'Oise Visite du Vieux Pays de Goussainville Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville Goussainville Catégories d’évènement: Goussainville

du samedi 24 juillet au dimanche 1 août

Venez découvrir l’inattendue histoire à rebondissement de « village fantôme » du vieux Pays de Goussainville, pas si fantôme que ça… Votre guide vous contera les évènements qui sont venus perturber la tranquillité du lieu, avec la construction de l’aéroport de Roissy dans les années 70. C’est dans cette ambiance quasi surréaliste que vous découvrirez, au travers d’une promenade, ce village et son église classée, comme figé dans le temps !

Gratuit sur réservation

L’Office de Tourisme Grand Roissy en partenariat avec le CRT (Comité Régional du Tourisme), offre aux franciliens la visite guidée du village fantôme de Goussainville. Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul de Goussainville rue brûlée Goussainville Goussainville Val-d’Oise

