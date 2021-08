Mirecourt Vieux Mirecourt Mirecourt, Vosges Visite du Vieux Mirecourt et de ses cours Renaissance Vieux Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

### La ville, longtemps enserrée dans des remparts, a créé de nombreuses cours durant les XVIe et XVIIIe siècles. D’ordinaire fermées au public, elles seront visibles et commentées par les AVMR. AVMR : Amis du Vieux Mirecourt Regain. La visite rappellera aussi ce que fut la ville médiévale dont un fragment de rempart a été mis à jour l’an dernier.

Gratuit. Entrée libre.

Vieux Mirecourt Rue Chanzy, 88500 Mirecourt Mirecourt Vosges

