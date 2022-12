VISITE DU VIEUX CHÂTEAU DE LAVAL Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

VISITE DU VIEUX CHÂTEAU DE LAVAL
Musée du Vieux-château Place de la Trémoille Laval

Mayenne EUR 3 Profitez des vacances pour venir (re)découvrir ce monument emblématique de la ville de Laval. Le Vieux-château constitue une synthèse remarquable d’architecture : de sa mystérieuse chapelle romane en crypte, en passant par l’exceptionnelle charpente de son donjon et la richesse de son décor renaissance animant la façade du grand logis, laissez-vous surprendre par la riche histoire de ce monument bientôt millénaire. Lieu : Musée du Vieux-château – Place de La Trémoille à Laval

Dates : du mardi au dimanche à 15h et 16h30

Tarif : 3€/adulte – Gratuit pour les enfants

