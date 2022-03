VISITE DU VESTIAIRE DES FILETIÈRES ET DU BUREAU DE L’ARMATEUR Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

VISITE DU VESTIAIRE DES FILETIÈRES ET DU BUREAU DE L’ARMATEUR Fécamp, 14 mai 2022, Fécamp. VISITE DU VESTIAIRE DES FILETIÈRES ET DU BUREAU DE L’ARMATEUR Musée de Fécamp Les Pêcheries 3 quai Capitaine Jean Recher Fécamp

2022-05-14 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-14 Musée de Fécamp Les Pêcheries 3 quai Capitaine Jean Recher

Fécamp Seine-Maritime Pour la 18ème Nuit Européenne des Musées, le Musée Les Pêcheries vous donnent rendez-vous pour une visite du vestiaire des filetières et du bureau de l’armateur. Samedi 14 mai à 14h

Rdv Les Pêcheries, Musée de Fécamp, 3 quai Capitaine Jean Recher. – 76400 FECAMP

Places limitées. Réservation au service Archives Patrimoine au 02 35 10 60 96

