L’association Bures-Orsay nature vous propose une visite du verger conservatoire René Nozeran : principes de reproduction des fruitiers, dont greffage, variétés de pommiers, principes d’entretien du verger René Nozeran. Des panneaux illustrant les caractéristiques du verger, l’entretien des pommiers, les soins saisonniers seront installés. Pass sanitaire à partir de 12 ans. Contact : [communication.sciences@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr) Découverte de l’entretien d’un verger au naturel Verger René Nozeran Rue du doyen André Guinier Bures-sur-Yvette Essonne

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00

