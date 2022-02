Visite du verger Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Visite du verger Ferme du Héron, 29 août 2018, Villeneuve-d'Ascq. Visite du verger

Ferme du Héron, le mercredi 29 août 2018 à 09:00

**Mercredi 29 août, le CRRG (Centre régional de ressources génétiques) – ENRx organise une visite du verger de 9h à 12h.** * renseignements : 03 20 67 03 51 * [crrg@enrx-fr](http://mailto:crrg@enrx-fr) * [www.enrx.fr](http://www.enrx.fr) * [https://heron.hortical.com/spip.php?article2174](https://heron.hortical.com/spip.php?article2174)

Gratuit

Mercredi 29 août, le CRRG (Centre régional de ressources génétiques) – ENRx organise une visite du verger de 9h à 12h. Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Cousinerie Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-08-29T09:00:00 2018-08-29T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme du Héron Adresse Chemin de la ferme Lenglet 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Visite du verger Ferme du Héron 2018-08-29 was last modified: by Visite du verger Ferme du Héron Ferme du Héron 29 août 2018 Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord