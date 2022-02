Visite du verger conservatoire du Musée du Château de Laàs Jardins du château de Laàs Laàs Catégories d’évènement: Laàs

Visite du verger conservatoire avec notre arboriculteur spécialisé et passionné. À cette occasion, une visite spéciale ” jardins face aux défis climatiques” sera créée et présentée.

8€ par personne. Prévoir des chaussures pouvant aller dans l’herbe ou la terre. Maximum 25 personnes par visite.

2022-06-04T11:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

