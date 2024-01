Visite du trois-mâts le Français et de l’École Polaire Quai Ferdinand de Lesseps Rouen, samedi 27 janvier 2024.

Visite du trois-mâts le Français et de l’École Polaire Quai Ferdinand de Lesseps Rouen Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00

6 mois après l’Armada Rouen 2023 et pour la 3e fois à la même période, l’association Armada accueillera de nouveau « Le Français » et son École Polaire du 13 au 28 janvier prochain.

Le trois-mâts reviendra accoster sur les quais de Rouen pour le plus grand plaisir du public rouennais et pour poursuivre sa sensibilisation à la protection des fleuves et des océans.

Ouverture au public :

Une ouverture au public est prévue les week-ends du 13/14, 20/21 et 27/28 janvier. Des permanences seront assurées par les bénévoles de l’Armada, de 10H à 12H et de 14H à 17H.

Au programme : visite gratuite du navire et de l’exposition sur l’hivernage du Commandant Charcot en Antarctique en 1904 pour découvrir la beauté et la fragilité des pôles.

Quai Ferdinand de Lesseps Embarcadère Jean Ango

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-10 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES