du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Basilique Notre-Dame d'Espérance

### Découvrez les chefs-d’oeuvre de l’art sacré dans la basilique Notre-Dame d’Espérance. Situé dans la basilique, le Trésor d’art sacré, inauguré en 2018, rassemble une cinquantaine de chefs-d’œuvre provenant des églises du département, objets sacrés qui étaient depuis longtemps cachés aux regards du public. Ces statues anciennes, reliquaires précieux, calices orfévrés et chasubles brodées livrent un panorama de l’art chrétien du XIIIe au XIXe siècle.

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

