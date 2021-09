Chénelette Mairie Chénelette, Rhône Visite du Tourvéon Mairie Chénelette Catégories d’évènement: Chénelette

Rhône

Visite du Tourvéon Mairie, 18 septembre 2021, Chénelette. Visite du Tourvéon

Mairie, le samedi 18 septembre à 09:00

Départ 9 h précises du parking de la mairie de Chenelette. Prévoir bonnes chaussures, pantalon et protections contre le soleil ou les intempéries. Bons marcheurs et marcheuses car le parcours présente quelques difficultés.Cette marche est sous la totale responsabilité des participants. Retour aux alentours de 12H. Si le temps est très mauvais, cette sortie pourra être annulée même au dernier moment. Balade commentée patrimoine et environnement Mairie Centre bourg 69430 CHENELETTE Chénelette Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chénelette, Rhône Autres Lieu Mairie Adresse Centre bourg 69430 CHENELETTE Ville Chénelette lieuville Mairie Chénelette