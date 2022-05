Visite du Toit du monde occidental

2022-07-29 17:30:00 – 2022-07-29 19:00:00 Sombernon, qualifié du toit du Monde Occidental par Vincenot est un village construit sur une crête. Sur le Seuil de Bourgogne, il se trouve également sur la ligne de partage des eaux. La visite parlera aussi bien du village, son architecture, son histoire mais aussi des paysages environnants que l'on peut admirer depuis plusieurs points de vue.

