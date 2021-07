Châtel-Guyon Théâtre municipal Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme VISITE DU THÉÂTRE MUNICIPAL Théâtre municipal Châtel-Guyon Catégories d’évènement: Châtel-Guyon

Puy-de-Dôme

VISITE DU THÉÂTRE MUNICIPAL Théâtre municipal, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Châtel-Guyon. VISITE DU THÉÂTRE MUNICIPAL

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre municipal

Édifié en bordure du parc thermal, à l’emplacement d’un premier théâtre dû à l’architecte Albert Le Voisvenel, le Théâtre-Casino ouvre ses portes en 1909. L’architecte et décorateur Édouard-Jean Niermans a doublé la superficie du précédent établissement et fait réaliser le décor de la salle à l’Italienne. La restauration du théâtre a valu à la ville de Châtel-Guyon le prix spécial Dynamisme territorial des Rubans du Patrimoine.

Renseignement

Accueil par l’association Tous en scène à Châtel-Guyon. Visite guidée du théâtre et des coulisses. Théâtre municipal Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Châtel-Guyon Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme Étiquettes évènement : Autres Lieu Théâtre municipal Adresse Place Brosson, 63140 Châtel-Guyon, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Châtel-Guyon lieuville Théâtre municipal Châtel-Guyon