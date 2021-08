Conflans-Sainte-Honorine Théâtre Simone-Signoret Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Visite du Théâtre « à la lampe de poche » Théâtre Simone-Signoret Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Découvrez le Théâtre Simone Signoret de façon insolite : plongés dans le noir et munis de lampes de poche, vous serez guidés dans les différentes parties du bâtiment pour découvrir ses secrets, ses particularités, le vocabulaire et les superstitions propres aux métiers du spectacle… Une visite atypique à partager en famille. A partir de 7 ans.

Entrée libre – Jauge réduite – Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières et des consignes sanitaires

Théâtre Simone-Signoret 12 place Auguste Romagné 78700 Conflans-Sainte-Honorine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-18T19:30:00 2021-09-18T20:30:00;2021-09-18T21:00:00 2021-09-18T22:00:00

