Visite du Tétrodon Martigues Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Visite du Tétrodon Martigues, 25 mars 2023, Martigues . Visite du Tétrodon 18 boulevard Touret de Vallier Base de voile de Tholon Martigues Bouches-du-Rhône Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier

2023-03-25 14:30:00 – 2023-03-25 16:00:00

Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier

Martigues

Bouches-du-Rhône Labellisé « architecture contemporaine remarquable », le Tétrodon est un habitat mobile et modulable installé sur les berges de l’étang de Berre. Cette visite invite à découvrir cet objet singulier, conçu dans les années 1970, destiné à loger les ouvriers de la Sonacotra et redécouvert à Fos-sur-Mer en 2011. Une visite pour découvrir un objet architectural singulier, installé sur les berges de l’étang de Berre : le Tétrodon. contact.aha@ville-martigues.fr +33 4 42 49 03 30 Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Martigues Bouches-du-Rhône Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Ville Martigues lieuville Base de voile de Tholon 18 boulevard Touret de Vallier Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Visite du Tétrodon Martigues 2023-03-25 was last modified: by Visite du Tétrodon Martigues Martigues 25 mars 2023 18 boulevard Touret de Vallier Base de voile de Tholon Martigues Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône