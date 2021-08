Genève Autre lieu Genève Visite du terroir – Gotan: La canette genevoise ! Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Visite du terroir – Gotan: La canette genevoise ! Autre lieu, 2 septembre 2021, Genève. Visite du terroir – Gotan: La canette genevoise !

Autre lieu, le jeudi 2 septembre à 18:30

Cette petite brasserie d’Avully, vous fera découvrir des innovations uniques, dont les premières bières en canette genevoises. Le tout dans une multi-culturalité dont ils ont le secret. La visite sera suivie d’un apéro du terroir et d’une dégustation des bières ! CHF 25.-

CHF 25.-

Venez partager la passion pour la bière artisanale et vivre une expérience unique de sensations à la brasserie Gotan. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève lieuville Autre lieu Genève