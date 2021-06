Versailles Temple de Versailles Versailles, Yvelines Visite du temple protestant de Versailles Temple de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

A l’emplacement du temple actuel rue Hoche, se tenait, jusqu’en 1880, une jolie colonnade circulaire, construite sous le règne de Louis XV pour servir de reposoir lors des processions royales de la Fête-Dieu. Ce reposoir est, à partir de 1821, mis à disposition des anglicans puis des protestants réformés. Le bâtiment menacé de devenir une ruine, un nouvel édifice est construit de 1880 à 1882, dans un style néo-romain très sobre, sur des plans de l’architecte de la ville Albert Petit. A la suite des lois de séparation des églises et de l’Etat, le bâtiment, propriété de la ville de Versailles, est affecté à l’Association cultuelle dénommée aujourd’hui Eglise protestante unie de Versailles. C’est, avec le Centre-Huit, l’un de ses deux lieux de culte. Sur place, une équipe sera disponible pour répondre aux questions des visiteurs !

