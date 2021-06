Poissy Temple protestant (église protestante unie de Poissy) Poissy, Yvelines Visite du temple protestant de Poissy Temple protestant (église protestante unie de Poissy) Poissy Catégories d’évènement: Poissy

Yvelines

Visite du temple protestant de Poissy Temple protestant (église protestante unie de Poissy), 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Poissy. Visite du temple protestant de Poissy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Temple protestant (église protestante unie de Poissy)

Construit en 1885 par l’architecte Weyland pour la Société protestante de Poissy, agrandi d’une tribune dans les années 60, puis d’une vaste salle modulable en 2010, le temple protestant vit au rythme de la communauté de fidèles implantée à Poissy depuis le XIXe siècle. **Dans sa simplicité et sa sobriété, l’édifice est caractéristique des lieux de culte réformés réalisés à cette époque.** Cet édifice est notifié comme « **édifice remarquable** ».

Visite libre

Dans sa simplicité et sa sobriété, l’édifice est caractéristique des lieux de culte réformés réalisés à cette époque. Temple protestant (église protestante unie de Poissy) 31 avenue des Ursulines 78300 Poissy Poissy Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Poissy, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple protestant (église protestante unie de Poissy) Adresse 31 avenue des Ursulines 78300 Poissy Ville Poissy lieuville Temple protestant (église protestante unie de Poissy) Poissy