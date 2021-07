Levallois-Perret Église protestante unie de Levallois-Clichy Hauts-de-Seine, Levallois-Perret Visite du Temple Protestant de Levallois-Perret Église protestante unie de Levallois-Clichy Levallois-Perret Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

vendredi 17 septembre 19h 30 : conférence « Napoléon et les protestants » avec le pasteur Alain Joly, théologien et historien Samedi 18 septembre ouverture du temple de 10h à 19h 16h : visite guidée du temple 18h : concert Chorale Gospel Dimanche 19 septembre ouverture du temple de 10h à 19h 10h30 : Culte Découverte: le culte protestant expliqué à ceux qui voudraient le connaitre. 15h : visite guidée du temple 16h : grands principes du Protestantisme 17h30 : concert organisé par l’Association de l’Orgue de la Petite Étoile

Entrée Libre

Visitez le temple protestant de Levallois, bâtiment classé. Sa charpente en bois, recouverte d’ardoise, est inspirée de l’architecture de l’Europe du Nord. Église protestante unie de Levallois-Clichy 85 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret Levallois-Perret Hauts-de-Seine

