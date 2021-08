Saint-Denis APPA rue Nicole de la Serve La Réunion, Saint-Denis Visite du temple maçonnique APPA APPA rue Nicole de la Serve Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à APPA rue Nicole de la Serve

Exposition laïcité Exposition sur Jean-Baptiste LISLET-GEOFFROY Collection d’objets maçonniques Visite commentée du bâtiment

Visite gratuite et nombre de places selon conditions sanitaires éventuelles

Exposition laïcité et collections privées, visites commentées APPA rue Nicole de la Serve 8 rue Nicole de la Serve 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T17:30:00

