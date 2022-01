Visite du Temple de Rodez Rodez Rodez RodezRodez Catégories d’évènement: Aveyron

Rodez

Visite du Temple de Rodez Rodez Rodez, 30 janvier 2022, RodezRodez. Visite du Temple de Rodez place Adrien-Rozier Rodez Rodez

2022-01-30 – 2022-01-30

Rodez Aveyron place Adrien-Rozier Aveyron Rodez Cette visite mettra en lumière le plus discret des édifices religieux de Rodez. Le temple de Rodez n’en demeure pas moins riche tant du point de vue de son architecture, que de son histoire et celle de la communauté protestante de la ville. Cette visite sera également l’occasion d’évoquer le destin du Pasteur Idebert Exbrayat, disparu il y a 20 ans. Visite sur réservation à l’office de tourisme.

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur. A l’occasion des 20 ans de la disparition du Pasteur Idebert Exbrayat, le service du patrimoine a venir (re)découvrir l’histoire de la communauté prostestante de Rodez, l’architecture de son temple et la figure de ce pasteur. Cette visite mettra en lumière le plus discret des édifices religieux de Rodez. Le temple de Rodez n’en demeure pas moins riche tant du point de vue de son architecture, que de son histoire et celle de la communauté protestante de la ville. Cette visite sera également l’occasion d’évoquer le destin du Pasteur Idebert Exbrayat, disparu il y a 20 ans. Visite sur réservation à l’office de tourisme.

Dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Rodez agglo

place Adrien-Rozier Rodez Rodez

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Rodez Autres Lieu Rodez Rodez Adresse place Adrien-Rozier Ville RodezRodez lieuville place Adrien-Rozier Rodez Rodez

Rodez Rodez RodezRodez https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodezrodez/