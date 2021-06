Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe, Tarn Visite du souterrain médiéval du Castela Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe

Tarn

Visite du souterrain médiéval du Castela Saint-Sulpice-la-Pointe, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Sulpice-la-Pointe. Visite du souterrain médiéval du Castela 2021-07-04 – 2021-08-29 rue du 3 mars 1930 Bureau d’ Information Touristique de Saint-Sulpice

Saint-Sulpice-la-Pointe Tarn Saint-Sulpice-la-Pointe EUR Lorsque vous plongerez sous terre, vous revivrez les temps lointains de la vie médiévale dans le souterrain du Castela. Une expérience unique, une visite pleine de mystères et d’histoires ! La réservation est obligatoire, d’autant plus en juillet-août. tourisme@cc-tarnagout.fr +33 5 63 41 89 50 http://www.tourisme-tarnagout.com/ Lorsque vous plongerez sous terre, vous revivrez les temps lointains de la vie médiévale dans le souterrain du Castela. Une expérience unique, une visite pleine de mystères et d’histoires ! La réservation est obligatoire, d’autant plus en juillet-août.

Détails Catégories d’évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Sulpice-la-Pointe Adresse rue du 3 mars 1930 Bureau d' Information Touristique de Saint-Sulpice Ville Saint-Sulpice-la-Pointe lieuville 43.77485#1.68833