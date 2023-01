Visite du site Léché : histoire de la ferme modèle et paysages sensibles Saulgé Saulgé Catégories d’Évènement: 86500

86500 Ce circuit commenté est l’occasion de découvrir l’architecture rurale et l’organisation d’une ferme modèle construite au cours de la seconde moitié du XIXe siècle afin de servir de modèle aux agriculteurs de la région. Nous aborderons l’histoire socio-économiquede ce site qui est aujourd’hui le siège d’une exploitation agricole installée sur une zone classée, du département, en Espaces naturels sensibles. Le circuit permettra également d’évoqué les récompenses obtenues par André Poinet en reconnaissance de l’oeuvre qu’il a conduit en faveur du développement de l’élevage ovin en Montmorillonnais. Circuit commenté pour découvrir l’architecture et l’organisation de la ferme modèle du Léché au XIXe s, son histoire socio-économique. Site agricole en activité sur un site du département classé E.N.S +33 5 49 91 02 32 écomusée MRC

