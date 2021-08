Lignières-Sonneville La Petite Maison du Lin Charente, Lignières-Sonneville Visite du site, exposition « De la plante lin à la fibre textile » La Petite Maison du Lin Lignières-Sonneville Catégories d’évènement: Charente

Lignières-Sonneville

Visite du site, exposition « De la plante lin à la fibre textile » La Petite Maison du Lin, 18 septembre 2021, Lignières-Sonneville. Visite du site, exposition « De la plante lin à la fibre textile »

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Petite Maison du Lin

### Comment passait-on de la plante à la fibre textile ? Exposition sur les techniques permettant de passer de la plante à la fibre textile et animations autour du filage, du tissage et de la dentelle aux fuseaux. Le matériel pour les initiations et animations est fourni.

Sans inscription. Visite guidée commentée. Matériel fourni.

Comment passait-on de la plante à la fibre textile ? La Petite Maison du Lin Parc La Charmille, 16130 Lignières-Sonneville Lignières-Sonneville Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T10:30:00;2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T11:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T14:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-18T17:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T10:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente, Lignières-Sonneville Autres Lieu La Petite Maison du Lin Adresse Parc La Charmille, 16130 Lignières-Sonneville Ville Lignières-Sonneville lieuville La Petite Maison du Lin Lignières-Sonneville