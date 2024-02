Visite du site éolien et de l’éolienne citoyenne Chamole, mercredi 28 février 2024.

Visite du site éolien et de l’éolienne citoyenne Chamole Jura

Visitez le parc éolien de Chamole et découvrez exceptionnellement l’intérieur de l’éolienne citoyenne avec l’association les Vents de Grimont, en partenariat avec la SEM EnR Citoyenne et Jurascic.

L’éolienne citoyenne de Chamole fait partie de ce patrimoine dit

industriel de la commune de Chamole.

Le modèle citoyen qu’elle constitue est un vrai exemple pour faire de l’énergie une cause portée par chacun des habitants d’un territoire. L’exemple de la commune de Chamole et l’exemplarité de la démarche qui a abouti à leur construction constituent un patrimoine à faire connaître à tous sur le territoire.

Cette visite est l’occasion pour le public de découvrir l’histoire de ce parc éolien et de l’éolienne citoyenne.

Durée de visite 1h30 à 2h

Distance 4 à 5 km. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 14:00:00

fin : 2024-02-28 16:00:00

Parking du parc éolien

Chamole 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@cdj-tourisme.com

