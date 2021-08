VISITE DU SITE DU SAINT-MONT Saint-Amé, 18 septembre 2021, Saint-Amé.

2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 19:00:00

Saint-Amé Vosges Saint-Amé

L’ancien mont Habend, nommé ensuite le Saint-Mont, surplombe la ville de Remiremont et s’étend sur les communes de Saint-Amé et Saint-Etienne-lès-Remiremont. Le sommet a toujours été un lieu culturel. C’est un endroit que Saint-Amé et Saint-Romary fondent un monastère colombaniste féminin vers 620. Il comprend alors deux basiliques, Saint-Pierre et Sainte-Marie et une cellule pour accueillir les lépreuses. Le monastère, en se transformant en 818 dans la vallée donne son nom à Remiremont. Le site occupé par intermittence et par différents ordres à partir du XIè siècle, subira des incendies et sera toujours rebâti jusqu’aux temps révolutionnaires où le prieuré sera supprimé puis arrasé en 1819.Une chapelle édifiée en 1852, consacrée en 1901, renouant avec la tradition culturelle du Saint-Mont.

+33 3 29 61 20 18 http://www.saint-ame.fr/

