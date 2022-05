Visite du site du projet immobilier : Les Perles de St Marc à Brest rue du Brigadier Le Cann Brest Catégories d’évènement: Brest

**Visites Au Pied du mur** ————————– Nous organisons des sorties sur les lieux concernés par des projets contestés, afin de prendre la mesure, sur le terrain, des enjeux : La nature du terrain avant le projet Le projet Critique du projet – mobilisation Rappel de la chronologie des évènements Ces visites ont lieu les samedis matin de 11h00 à 12h30. Toutes les personnes intéressées sont invitées à y participer. Prochaine visite : Les Perles de Saint Marc rue du brigadier le Cann Samedi 07 mai 2022 de 11h00 à 12h30

Accès libre

Sorties sur un lieu concerné par un projet immobilier ayant reçu l’aval de Brest Métropole qui détruira un espace vert. rue du Brigadier Le Cann rue du Brigadier Le Cann Brest Finistère

