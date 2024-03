Visite du site du Léché sur le thème « la ferme modèle du Léché » Saulgé Saulgé site du Léché Saulgé, vendredi 26 avril 2024.

Une visite avec l'Ecomusée pour découvrir l'histoire socio-économique du site du Léché, qui est toujours une exploitation agricole en activité et sur une zone classée Espaces Naturels Sensibles Vendredi 26 avril, 10h00 Saulgé site du Léché Gratuit, sur inscription conseillée jusqu'au 24/04: 05-49-91-02-32 ou ecomusee.mrc86@laposte.net

Ferme modèle du Léché et paysages sensibles :

au cours de la seconde moitié du 19e siècle, le propriétaire et son fermier André Poinet constituent une ferme destinée à servir d’exemple aux agriculteurs de la région. Venez découvrir cet ensemble architectural, support aux activités agricoles innovantes et témoin du statut social du commanditaire. C’est aujourd’hui une exploitation agricole toujours en activité avec élevage ovin et verger (pommiers). Un balade qui permet de comprendre l’impact des hommes qui se sont succédés sur ce site et qui ont façonné les paysages d’aujourd’hui dont ceux classés en Espaces Naturels Sensibles.

Saulgé site du Léché 86500 Le Léché Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://ecomusee86.fr »}, {« type »: « email », « value »: « ecomusee.mrc86@aposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549910232 »}]

Cliché Ecomusée MRC