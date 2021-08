Yzeure Bellevue Allier, Yzeure Visite du site du château de Bellevue Bellevue Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Bellevue, le samedi 18 septembre à 14:00

Visite du site du château de Bellevue Samedi de 14 h à 17 h RDV Chapelle du château de Bellevue, rue Aristide Briand, Yzeure En parallèle aux représentations théâtrales, venez découvrir sous la conduite d’un guide-conférencier, l’histoire du château de Bellevue construit à la fin du XIXe siècle : ancien collège des jésuites, ancien séminaire puis propriété de l’Etat… Dont la construction est restée inachevée. Visite du site du château de Bellevue Samedi de 14h à 17h. Bellevue Bellevue Yzeure Yzeure Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00

