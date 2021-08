Visite du site des marmites de géant Scierie Thévenin et diamanterie Dalloz-Bourguignon – Les Marmites, 17 septembre 2021, Saint-Germain-de-Joux.

La scierie Thévenin et la diamanterie Dalloz-Bourguignon : histoire, restauration et devenir du site des « marmites de géants ». À saint Germain de Joux, sur la rive droite du Combet et à proximité de son confluent avec la Semine, le site de l’ancienne scierie Thévenin et de la diamanterie est remarquable par son histoire, ses dimensions et par sa situation. Le combet permettait à quatre scieries et une diamanterie de trouver leur énergie. Attirés par les cascades et les eaux abondantes du Combet, moulins et scieries se sont établis très tôt sur ses rives. À la fin du XIXe siècle, la proximité de la route et de la ligne de chemin de fer La Cluse-Bellegarde assurait des débouchés aux bois d’œuvre produits. Des visites guidées seront organisées le vendredi 17 septembre pour les scolaires sur rendez-vous. (du niveau maternelle à l’université) À partir de cartes postales, photos et documents d’archives, nous présenterons les enjeux de ce site au début du vingtième siècle à nos jours. Plusieurs fois abandonnés et partiellement détruits, certains de ces bâtiments retrouvent aujourd’hui leur aspect initial, ils sont en cours de restauration. Samedi et dimanche à 14 h : Un film réalisé par l’université de Paris 1 Panthéon Sorbonne en 2018 sera présenté et commenté par M. gilles Thomasset, maire de Saint-Germain de Joux qui a été à l’initiative de ces restaurations. M. Bacquet, propriétaire de l’ancienne diamanterie commentera l’histoire de ce bâtiment et Mr Tonin descendant de la famille Dalloz-Bourguignon parlera du diamant bleu et de la taille du diamant dans le haut Jura. [[https://www.youtube.com/watch?v=36dMTgWgBjo](https://www.youtube.com/watch?v=36dMTgWgBjo)](https://www.youtube.com/watch?v=36dMTgWgBjo)

Entrée libre accès plein air. Inscription pour les conférences (limite 40 personnes, sous réserve des mesures sanitaires qui seront en vigueur à cette période).

Visites guidées de la scierie Thévenin et la diamanterie Dalloz-Bourguignon situées au cœur du site des marmites.

