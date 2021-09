Visite du site de Sabourin ENSA Clermont-Ferrand, 15 octobre 2021, Clermont-Ferrand.

Visite du site de Sabourin

le vendredi 15 octobre à ENSA Clermont-Ferrand

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le bâtiment à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème. La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte du CAUE 63. Un livret illustré et ludique, comportant une quinzaine de questions, sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des évolutions qu’il a subies entre le XXe et le XXIe siècle. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes. Les objectifs pédagogiques sont principalement : Apprendre à observer, développer sa curiosité. Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions. Découvrir l’architecture (en particulier celle du XX et XXIe siècle) et le travail de l’architecte (et de l’étudiant en architecture) Conforter ses connaissances en architecture : détails, matériaux, structure, fonction, tendances… Comprendre son environnement : notion de paysage, organisation de la ville… À l’issue de la visite, une affiche A3 montrant le bâtiment (affiche issue de l’exposition Archi XX-XXI) sera remise à chaque jeune pour qu’il puisse témoigner de ses découvertes architecturales à la maison. Cette visite est organisée sous réserve de la situation sanitaire actualisée en septembre 2021. Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à [[contact@caue63.com](mailto:contact@caue63.com)](mailto:contact@caue63.com)

Journées nationales de l’architecture

ENSA Clermont-Ferrand 85 rue du Docteur Bousquet, 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand La Croix-de-Neyrat Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T08:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00