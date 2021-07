Visite du site de méthanisation : de la ferme aux énergies renouvelables Lorentzen, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lorentzen.

Lorentzen Bas-Rhin

EUR À la ferme du Waderhof, on ne fait pas que de l’agriculture, on produit également de… l’électricité ! Dans une énorme demi-sphère, appelée méthaniseur, les déchets agricoles sont transformés en énergie renouvelable. Découvrez les différentes étapes du process, et les finalités de ce type d’installation. Payant. Sur inscription au 03 88 00 40 39.

