du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Dans le quartier de Sainte-Marthe dans le 14ème arrondissement de Marseille, Paul Ricard, entrepreneur et visionnaire, a créé la recette du fameux pastis de Marseille en 1932. Il a ensuite connu l’ascension qu’on lui connaît et ses bureaux et son usine ont grandi avec lui. Presque 90 ans plus tard, une troupe d’irréductibles optimistes a reprit les valeurs de Paul pour bâtir un village où chacun pourrait tout apprendre. Venez visiter l’Epopée, tiers-lieu de l’innovation éducative et futur lieu de rendez-vous incontournable de tous les marseillais!

2 visites simultanées pour 12 personnes chacune

Venez visiter le village de l’Epopée niché au cœur de Sainte-Marthe dans les anciens bureaux Ricard. L’Epopée 6 rue Berthelot 13014 Marseille Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

