du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Aqueduc gallo-romain Gratuit. Sur inscription : limites de 10 personnes maxi pour la visite (site exigu).

Visite exceptionnelle du site de l’aqueduc gallo-romain de Bordeaux dans le quartier de Sarcignan à Villenave d’Ornon avant une mise en valeur définitive du site dans quelques années. Aqueduc gallo-romain 2, chemin de Sarcignan 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

