Ormesson Ormesson Ormesson, Seine-et-Marne Visite du site de fouilles archéologiques Ormesson Ormesson Catégories d’évènement: Ormesson

Seine-et-Marne

Visite du site de fouilles archéologiques Ormesson, 13 août 2021, Ormesson. Visite du site de fouilles archéologiques 2021-08-13 17:00:00 – 2021-08-13

Ormesson Seine-et-Marne Ormesson Seine-et-Marne À l’occasion de la campagne de fouilles 2021, le site archéologique d’Ormesson rouvre de nouveau ses portes au public. prehistoire@departement77.fr +33 1 64 78 54 80 http://www.musee-prehistoire-idf.fr/ dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme du Pays de Nemours Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ormesson, Seine-et-Marne Autres Lieu Ormesson Adresse Ville Ormesson lieuville 48.25028#2.66178