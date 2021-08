Riotord Abbaye cistercienne de Clavas Haute-Loire, Riotord Visite du site de Clavas : abbaye et cloitre Abbaye cistercienne de Clavas Riotord Catégories d’évènement: Haute-Loire

le dimanche 19 septembre à Abbaye cistercienne de Clavas

Participation libre au profit de la restauration de la Chapelle

participation libre

15h et 16h: les Clavari et Amis vous accueillent pour une visite commentée du site cistercien “l’abbaye et le hameau de Clavas au cours des siècles” et du jardin du cloitre. Abbaye cistercienne de Clavas 43220 Riotord, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Riotord Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

