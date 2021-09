Saint-Ilpize Château de Saint-Ilpize Haute-Loire, Saint-Ilpize Visite du site castral Château de Saint-Ilpize Saint-Ilpize Catégories d’évènement: Haute-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Saint-Ilpize

La visite commentée permet de comprendre l’organisation du château et du village médiéval dont ne subsistent que quelques tours et remparts. Elle comprend l’accès à la chapelle romane et à l’église Sainte-Madeleine. Durée : environ 1 h 1/4. Rendez-vous devant l’église.

Prévoir de bonnes chaussures.

Surplombant l’Allier, les vestiges du château de Saint-Ilpize rappellent l’époque où les Dauphin d’Auvergne régnaient sur la région. La chapelle castrale est un joyau de l’art roman. Château de Saint-Ilpize 43380 Saint-Ilpize, Haute-Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Ilpize Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:15:00

