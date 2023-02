Visite du site archéologique par le sentier des Grottes du Pape, 3 juillet 2023, Brassempouy .

2023-07-03 09:30:00 – 2023-07-03 13:00:00

Brassempouy

Landes

15 EUR En compagnie d’un(e) médiateur(rice) vous partez en balade au cœur de la Chalosse jusqu’au site archéologique sur le sentier des Grottes. Durant cette randonnée entre forêts et prairies, vous découvrez l’évolution du paysage, de la flore et de la faune et remontez le temps jusqu’à l’époque de l’occupation des grottes de Brassempouy. Une fois sur le site archéologique une présentation de ce site exceptionnel vous sera faite, avant de rebrousser chemin vers le village.

Distance : 7,4 km aller-retour par le même sentier

Durée totale : 3h30

La randonnée s’effectue en milieu naturel. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées (même en été), une bouteille d’eau. Bonne condition physique nécessaire.

Randonnée non accessible aux PMR et aux poussettes.

Sur réservation et en visite guidée.

Le billet d’entrée du site archéologique donne également droit à la visite du PréhistoSite.

+33 5 58 89 21 73 PrehistoSite de Brassempouy

