Visite du site archéologique de Ruitz

Visite du site archéologique de Ruitz

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ruitz

Les opérations archéologiques des 20 dernières années dans la Zone Industrielle de Ruitz ont permis d’avoir une connaissance globale du territoire entre le Néolithique et la période contemporaine. Le site en cours de fouille concerne plus particulièrement un établissement rural et ses abords datés de la fin de la période gauloise et de la période gallo-romaine.

INSCRITION OBLIGATOIRE PAR TELEPHONE ; visite toutes les heures dans la limite de 15 personnes max/heure ; chaussures de marche ; contrôle du pass sanitaire et port du masque obligatoire

Visite guidée d’un site archéologique daté de la fin de la période gauloise et de la période gallo-romaine

Ruitz rue du Moulin Ruitz Pas-de-Calais



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00