Mâcon Site archéologique de l'Église Saint-Clément Mâcon, Saône-et-Loire Visite du site archéologique de l’église Saint-Clément Site archéologique de l’Église Saint-Clément Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Visite du site archéologique de l’église Saint-Clément Site archéologique de l’Église Saint-Clément, 18 septembre 2021, Mâcon. Visite du site archéologique de l’église Saint-Clément

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Site archéologique de l’Église Saint-Clément

Les fouilles (1985-1993) d’une église paroissiale désaffectée en 1973 ont mis au jour plusieurs dizaines de sarcophages et les fondations d’une église funéraire construite au VIe siècle, au temps des premiers évêques de Mâcon. C’est le seul site de cette période visible dans toute la Bourgogne du Sud. Partez à la découverte de ce site archéologique emblématique du patrimoine de Mâcon. Visite libre, commentaires à la demande. Site archéologique de l’Église Saint-Clément 1 place Saint-Clément 71000 Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mâcon, Saône-et-Loire Autres Lieu Site archéologique de l'Église Saint-Clément Adresse 1 place Saint-Clément 71000 Mâcon Ville Mâcon lieuville Site archéologique de l'Église Saint-Clément Mâcon