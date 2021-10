Genève Site archéologique de la Cathédrale Genève Visite du Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre à la lampe de poche Site archéologique de la Cathédrale Genève Catégorie d’évènement: Genève

Durée 1 heure, visite en français. Nous acceptons un maximum de 15 personnes par visite, inscription préalable obligatoire. Le prix de CHF 20.- (CHF 10.- tarif réduit étudiant.e.s, -18 ans, avs, ai) par personne comprend l’entrée, la visite guidée et une petite lampe LED souvenir! Visite accessible dès 10 ans. Attention places limitées! Inscription préalable obligatoire: [mediation@site-archeologique.ch](mailto:mediation@site-archeologique.ch) ⚠ En raison de la situation sanitaire actuelle, la visite se fait sur présentation préalable du Certificat COVID: [http://www.ge.ch/…/champ-application-du-certificat-covid](http://www.ge.ch/…/champ-application-du-certificat-covid)

20.-/10.- (normal/réduit)

La visite à la lampe de poche, c’est une occasion unique et insolite de découvrir le Site archéologique de la Cathédrale Saint-Pierre! Site archéologique de la Cathédrale Cour de Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève

