Visite du site archéologique de Cimiez Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Visite du site archéologique de Cimiez Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez, 14 mai 2022, Nice. Visite du site archéologique de Cimiez

Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez, le samedi 14 mai à 18:30

Venez découvrir en famille le site archéologique de Cimiez qui a livré trois ensembles thermaux, ce qui en fait un cas unique en France.

Entrée libre

Venez découvrir en famille le site archéologique de Cimiez Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez 160 avenue des arènes de Cimiez Nice Cimiez Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez Adresse 160 avenue des arènes de Cimiez Ville Nice lieuville Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez Nice Departement Alpes-Maritimes

Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Visite du site archéologique de Cimiez Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez 2022-05-14 was last modified: by Visite du site archéologique de Cimiez Musée d’Archéologie de Nice / Cimiez Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez 14 mai 2022 Musée d'Archéologie de Nice / Cimiez Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes