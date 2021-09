Sceaux-du-gatinais sceaux du gâtinais Sceaux-du-Gâtinais Visite du site archéologique Aquae Segetae – Journées Européennes du Patrimoine 2021 sceaux du gâtinais Sceaux-du-gatinais Catégorie d’évènement: Sceaux-du-Gâtinais

Le site archéologique Aquae Segetae fut l’une des cinquante-deux villes d’eau de l’empire romain et était un lieu de pèlerinage important. Les vestiges d’une grande cour culturelle bordée de galeries avec colonnades sont conservés sur place. Un bassin recueillait les eaux d’une source sacrée, en lien avec la dévotion à la déesse Segeta, connue pour ses vertus de guérison. Entrée libre – visites guidées en continu Entrée libre – Visites en continu

Voir http://www.tourisme-ferrieres-loiret.fr/a-decouvrir/patrimoine/aquae-segetae-cite-galloromaine/

