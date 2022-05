Visite du sentier sous-marin de la Réserve naturelle marine de Cerbère-Banyuls Plage de Peyrefite Cerbère Catégories d’évènement: Cerbère

Le sentier sous-marin est une zone réservée à la randonnée palmée avec panneaux d’information immergés pour permettre aux visiteurs de découvrir les fonds sous-marins et les sensibiliser à la protection de l’environnement marin.

La visite et libre et gratuite pour les personnes ayant leur propre matériel. Sous réserve des conditions sanitaires, il est possible de louer palmes, masque et tubas, tubas FM ou lecteur mp3 car des agents sont présents de 12h à 18h tous les jours

Venez découvrir en famille la richesse des fonds sous-marin de notre Réserve Naturelle Marine en palmes-masque-tuba Plage de Peyrefite Banyuls sur mer Cerbère Pyrénées-Orientales

