Des visites guidées vous sont proposées tous les jours. Profitez-en, c’est l’occasion de découvrir les Potagers du Monde et le Sentier Oublié au fil des saisons. Une seule visite n’est pas suffisante pour découvrir tous les secrets d’un lieu qui pourrait bien devenir votre balade préférée. Ce sera l’occasion de revenir !

Sur inscription à l’accueil, inclus dans le billet d’entrée

Venez découvrir les Potagers du Monde et le Sentier Oublié au fil des saisons. Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

