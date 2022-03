Visite du Sentier Oublié en LSF Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Suivez le guide dans le Sentier Oublié et découvrez un **espace naturel préservé depuis plus de 70 ans, en pleine ville.** La nature, la faune et la flore, a repris ses droits. Alors, que se passe-t-il là-bas ? Ouvrez les yeux, tendez l’oreille, vous serez surpris ! Cet espace naturel rare constitue une zone de biodiversité très riche. **Cette visite est accessible LSF, maximum 10 personnes.** Inscription avant le 26 mai uniquement pour l’interprétation en LSF [museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr](mailto:museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr) _Crédits photo : ©PatriceNin_

Inclus dans le billet d’entrée des JDM

A partir de 6 ans, traduction en Langue des Signes Françaises – LSF Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

2022-05-28T10:30:00 2022-05-28T11:30:00

